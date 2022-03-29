Окупанти підняли хмари радіоактивного пилу в Рудому лісі поблизу Чорнобиля

Деякі солдати РФ навіть не чули про катастрофу на ЧАЕС

У Чорнобильській зоні відчуження російські війська, які захопили атомну електростанцію, переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону «Рудий ліс» і підняли хмари радіоактивного пилу. Про це повідомляє Reuters.

За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було «самогубним» для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

Робітники, які відповідають за безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива і нагляд за бетонними залишками реактора, в розмові з Reuters зазначили, що саме чергували в день вторгнення 24 лютого. Вони стали свідками, як російські танки та інша бронетехніка рухалися через Рудий ліс, який є найбільш радіоактивно забрудненою частиною зони навколо Чорнобиля.

Також вони додали, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС – техногенну катастрофу в 1986 році.

На прохання агентства прокоментувати звіти співробітників Чорнобиля Міноборони РФ не відповіло.

Нагадаємо, окупанти знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро у Чорнобилі.