ЗСУ досягли успіху на кількох напрямках. ISW повідомив деталі

Українські сили відбили п'ять контратак росіян поблизу Кліщіївки

Українські війська досягли успіху поблизу Іванівського, Кліщіївки, Орадівки і Зайцевого Донецької області. Також українські сили здійснили просування на заході Запорізької області. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

В Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська не проводили штурмів на Куп’янському та Лиманському напрямках.

26 вересня Міноборони Росії заявило, що російські війська нібито відбили українські атаки поблизу Кузьминого та Діброви.

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про продовження наступальних дій українських військ на Бахмутському напрямку. Речник Східного оперативного командування ЗСУ капітан Ілля Євлаш зазначив, що українські війська здобули успіхи поблизу Іванівського, Кліщіївки, Орадівки і Зайцевого.

Російські «воєнкор» стверджували, що українські війська продовжують штурм, а війська РФ відійшли з позицій уздовж ділянки залізничної колії на північний схід від Кліщіївки.

26 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати у підрозділів російської 200-ї окремої мотострілецької бригади, які діють на північному фланзі Бахмута. Ці підрозділи прибули до району Бахмута для оборони північного флангу від українського контрнаступу.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили п'ять контратак росіян поблизу Кліщіївки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 18 вересня заявив, що під час звільнення Андріївки та Кліщіївки українські війська знищили боєздатність підрозділів 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ РФ.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, на південний схід від Сіверного та біля Мар’їнки.

Російський «воєнкор» заявив, що підрозділи «Шторм-Z» нібито захопили кілька українських опорних пунктів біля Опитного, але зазнали великих втрат.

Російське Міноборони стверджувало, що українські сили атакували біля Старомайорського. Російський «воєнкор» заявляв, що українські війська нібито безуспішно атакували біля Приютного та в напрямку Великої Новосілки.

Українські війська проводили наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 26 вересня.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили досягли північної околиці Новопрокопівки.. Інший військовий блогер заявляв, що українські війська просунулися на північний захід від Вербового.

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Речник Таврійського угруповання військ Збройних Сил України, полковник Олександр Штупун, 25 вересня повідомив, що російські війська продовжують мінувати та будувати укріплення в глибинній лінії оборони на Таврійському напрямку.

18 вересня українські війська завдавали удару з системи ракетної артилерії HIMARS по російському військовому штабу в окупованій частині Херсонської області, забивши восьмеро офіцерів і поранивши семеро. На відеозаписах з геолокацією видно, що штаб розташований у Раденську (24 км на південний схід від Херсона).

26 вересня російський «воєнкор» заявив, що українські сили продовжують діяти на островах у дельті річки Дніпро та намагаються розширити свою зону контролю в цьому районі.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують просуватися на південь від Бахмута, закріплюючи свої позиції на досягнутих рубежах і знищують ворожі комплекси радіорозвідки.

До слова, окупаційну Раду міністрів тимчасово захопленого Криму перевели на дистанційну роботу у зв'язку з постійними атаками ЗСУ на військові об'єкти російської армії.