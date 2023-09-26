Як удар ЗСУ по Севастополю погіршив можливості флоту окупантів – британська розвідка

У РФ погіршилася здатність захищати кораблі в порту та проводити планове технічне обслуговування

Чорноморський флот Росії (ЧФ) за останні тижні зазнав серії великих атак, кульмінацією яких стали удари по його штабах 20 та 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними та скоординованими, ніж до цього часу під час війни. Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

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Розвідники зазначають, що пошкодження Чорноморського флоту ймовірно серйозне, але локальне. Він, як і раніше, здатний виконувати свої основні військові завдання з завдання ударів крилатими ракетами і патрулювання.

Проте цілком імовірно, що здатність флоту РФ продовжувати ширше патрулювання та забезпечувати фактичну блокаду українських портів буде зменшено. Ймовірно, також погіршилася здатність захищати кораблі в порту та проводити планове технічне обслуговування.

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«У Чорному морі йде динамічна та серйозна битва. Це, ймовірно, змусить Росію зайняти оборонну позицію, що продемонструє здатність українських збройних сил підірвати символічні та стратегічні загрози Кремля з його порту з теплою водою в окупованому Севастополі», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Кримські пабліки публікували фото наслідків удару по штабу російського флоту. Знімки свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков.

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Згодом стало відомо, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них – командувач флоту, адмірал Віктор Соколов. Ще 105 окупантів було поранено.

ЗСУ також опублікували оновлену інформацію про втрати Росії в результаті проведення спецоперації зі знищення великого десантного корабля «Мінськ» у ніч проти 13 вересня. Там загинули 62 окупанти.