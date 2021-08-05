Окупанти в Криму хочуть вирубати тисячі рідкісних дерев заради дороги

Майже вісім тисяч червонокнижних дерев планують зрубати, щоб збудувати трасу

В окупованому Криму на території між Севастополем і Ялтою Росія має намір вирубати 7760 дерев, занесених до Червоної книги, з метою розчищення ділянки під будівництво 8-го етапу так званої траси «Таврида».

Контракт про виконання робіт з вирубування червонокнижних дерев опублікований на сайті Єдина інформаційна система в сфері закупівель, пише Укрінформ.

«Передбачається вирубування 7760 об'єктів рослинного світу, ...занесеного до Червоної книги РФ, а саме: 116 дерев ялівцю високого, 5011 – сосни Палласа, 2633 – сосни піцундської», – йдеться в пункті 2 додатка №1 до опублікованого контракту.

Ще 962 дерева, занесених до Червоної книги, окупанти мають намір пересадити з місця будівництва траси.

Терміни виконання робіт з вирубування і пересаджування дерев – 1 грудня 2022 року. Ціна контракту – 37 млн 543 845 рублів (13 млн 801 702 грн).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

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