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    Новини

    Окупанти в Маріуполі поновили ексгумацію тіл по дворах багатоповерхівок

    Рашисти проводять ексгумацію тіл та вивозять трупи&nbsp;в Старий Крим - Окупанти в Маріуполі поновили ексгумацію тіл по дворах багатоповерхівок
    Рашисти проводять ексгумацію тіл та вивозять трупи в Старий Крим
    фото із відкритих джерел

    Російські військові після ексгумації допитують мешканців будинків

    Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок в Маріуполі. Тепер цим займається слідчий комітет РФ. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок. Перші – в районі пр. Свободи. Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет РФ. Трупи викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою «Груз 200» вивозять прямо в Старий Крим. Там вже навалом в братську могилу», – розповів він.

    За словами Андрющенка, слідчі чи просто військові після ексгумації допитують мешканців будинків щодо подробиць загибелі похованих людей.

    «У підсумку за «прозорим натяком» людини з автоматом, всіх вбила «українська армія». Фабрикування фейкових доказів... Одне питання – навіщо? Щоб безглуздим росіянам довести що вони не вбивці?», – додав радник мер.

    Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України просуваються уперед на південному фронті, зокрема, на території Запорізької області.

    Втрати ж окупантів, за словами глави держави, тільки зростатимуть, бо українські війська почали на повну використовувати західну артилерію.

    А у самому Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі.

    Крім того, на металургійному комбінаті імені Ілліча потужний вибух знищив кількох рашистських окупантів.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти в Маріуполі поновили ексгумацію тіл по дворах багатоповерхівок