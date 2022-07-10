Окупанти в Маріуполі поновили ексгумацію тіл по дворах багатоповерхівок

Рашисти проводять ексгумацію тіл та вивозять трупи в Старий Крим

Російські військові після ексгумації допитують мешканців будинків

Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок в Маріуполі. Тепер цим займається слідчий комітет РФ. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок. Перші – в районі пр. Свободи. Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет РФ. Трупи викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою «Груз 200» вивозять прямо в Старий Крим. Там вже навалом в братську могилу», – розповів він.

За словами Андрющенка, слідчі чи просто військові після ексгумації допитують мешканців будинків щодо подробиць загибелі похованих людей.

«У підсумку за «прозорим натяком» людини з автоматом, всіх вбила «українська армія». Фабрикування фейкових доказів... Одне питання – навіщо? Щоб безглуздим росіянам довести що вони не вбивці?», – додав радник мер.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України просуваються уперед на південному фронті, зокрема, на території Запорізької області.

А у самому Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі.

Крім того, на металургійному комбінаті імені Ілліча потужний вибух знищив кількох рашистських окупантів.