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    Суспільство

    Міжнародні організації зможуть допомогти залишитися Єдиній церкві на окупованих територіях - Зоря

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    Зоря вважає, що єдиний можливий захист Церкви від окупантів - це міжнародний вплив - Міжнародні організації зможуть допомогти залишитися Єдиній церкві на окупованих територіях - Зоря
    Зоря вважає, що єдиний можливий захист Церкви від окупантів - це міжнародний вплив

    Окупанти з 1 березня можуть повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України

    Міжнародний вплив зможе змінити рішення окупантів щодо конфіскації майна громад та депортації священиків Православної церкви України з підконтрольної, так званій «ДНР», території. Про це розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України Євстратій (Зоря).

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    «Ми, власне, вживаємо ті засоби, які можливі, щоб захистити священиків. В цій ситуації єдиний можливий спосіб захисту – це міжнародний вплив. Цілком очевидно, що тільки через відповідні міжнародні механізми, ті, від кого залежать ухвалення відповідних рішень, можуть змінити свою позицію», - розповів він.

    Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Донеччини з 1 березня окупанти можуть повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.

    До слова, Епіфаній уже звернувся з проханням до ОБСЄ, країн-гарантів «Мінського процесу», Європейського союзу, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на ситуацію та не допустити катастрофічного розвитку подій.

    Слід нагадати, що уже близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.

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