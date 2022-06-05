Рашисти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС

кадировці захопили Запорізьку АЕС та вбили співробітників, які контролювали ядерну безпеку

У березні кадировці захопили Запорізьку АЕС та вбили співробітників, які контролювали ядерну безпеку

Російські військові продовжують вимагати погодження дій персоналу Запорізької АЕС зі своїми командирами

Окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС, однак «Енергоатом» продовжують контролювати експлуатацію станції. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Технічну та радіаційну безпеку контролює «Енергоатом», персонал також працює під українським керівництвом.

«Ситуація контролюється НАЕК «Енергоатом»: технічна ситуація, радіаційна безпека. Ремонти й експлуатація станції контролюються нами, і персонал станції працює за нашими вказівками», – сказав він.

Однак загарбники продовжують вимагати погодження дій персоналу станції зі своїми командирами, але у роботу станції не втручаються.

«Звичайно, є небезпека від того, що їхні дії можуть бути непередбачувані. Але поки що передумов для того, щоб ЗАЕС була відключена від енергосистеми України, у нас немає», – додав Котін.

Нагадаємо, днями українська розвідка повідомила, що на Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Відомо, що у разі втрати контролю над тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією Україна повністю відключить її від мереж.



