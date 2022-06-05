  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС
рус
    Події в Україні

    Рашисти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС

    У березні&nbsp;кадировці захопили Запорізьку АЕС та вбили співробітників, які контролювали ядерну безпеку - Рашисти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС
    У березні кадировці захопили Запорізьку АЕС та вбили співробітників, які контролювали ядерну безпеку
    фото з відкритих джерел

    Російські військові продовжують вимагати погодження дій персоналу Запорізької АЕС зі своїми командирами

    Окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС, однак «Енергоатом» продовжують контролювати експлуатацію станції. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

    Технічну та радіаційну безпеку контролює «Енергоатом», персонал також працює під українським керівництвом.

    «Ситуація контролюється НАЕК «Енергоатом»: технічна ситуація, радіаційна безпека. Ремонти й експлуатація станції контролюються нами, і персонал станції працює за нашими вказівками», – сказав він.

    Однак загарбники продовжують вимагати погодження дій персоналу станції зі своїми командирами, але у роботу станції не втручаються.

    «Звичайно, є небезпека від того, що їхні дії можуть бути непередбачувані. Але поки що передумов для того, щоб ЗАЕС була відключена від енергосистеми України, у нас немає», – додав Котін.

    Нагадаємо, днями українська розвідка повідомила, що на Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

    Відомо, що у разі втрати контролю над тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією Україна повністю відключить її від мереж.

    Читайте також: «Енергоатом» прокоментував можливість зупинки Запорізької АЕС


    Теги: росія окупанти війна АЕС Енергоатом Україна небезпека окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС