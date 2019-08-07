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    Окупанти встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря, - розвідка

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    Окупанти встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря, - розвідка

    За даними військової розвідки, противник здійснює мінування як територій вздовж лінії зіткнення, так і ділянок місцевості сільськогосподарського призначення вздовж доріг, які пролягають вглиб окупованих територій

    Російсько-окупаційні війська нарощують мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території Донбасу, зокрема, встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованої території у Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

    «Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, у т.ч. з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін», - йдеться у повідомленні.

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    За даними військової розвідки, противник здійснює мінування як територій вздовж лінії зіткнення, так і ділянок місцевості сільськогосподарського призначення вздовж доріг, які пролягають вглиб тимчасово окупованих територій.

    «Також окупантами встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованої території у Донецькій області. Зазначені дії російсько-окупаційних військ значно погіршують безпекову ситуацію та підвищують загрозу життю цивільного населення», - додав речник Міноборони.

    Як повідомлялось, окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку. 

    Крім того, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

    Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець

    Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.

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