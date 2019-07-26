Омелян назвав свою головну невдачу на посаді міністра



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Омелян заявив, що з 2017 року він втратив контроль над «Укрзалізницею»

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що з 2017 року він втратив контроль над Укрзалізницею, і загалом для нього ситуація з компанією є «великою невдачею».

Про це повідомляє Громадське.

«Насправді, для мене особисто «Укрзалізниця» це велика невдача. Тому що всі інші галузі — авіація, дорожня, морська, річкова, «Укрпошта» — вони дають відчутний ріст, і це ми бачимо всі, як би хто не критикував, зрушення є суттєві. На «Укрзалізниці» таких зрушень немає. І це було одним з найбільших скандалів за моєї каденції міністром», — сказав він.

У підсумку цього скандалу звільнили екс-очільника компанії Войцеха Бальчуна, але «Укрзалізницю», як стверджує Омелян, в нього «забрали».

«Тому тут, на жаль, інструментарій впливу достатньо є обмежений. Вони (УЗ — ред.) звертаються тільки тоді, коли ситуація дійсно патова і немає більше кому допомогти. Все інше вони роблять по-своєму. У нас такий парадокс склався, що з 2017 року міністр інфраструктури, який відповідає начебто де-юре за Укрзалізницю, насправді на неї не впливає взагалі», — заявив міністр.

Він додав, що формально вплив на «Укрзалізницю» має уряд через Міністерство економіки.

Володимир Омелян неодноразово критикував роботу Балчуна на посаді голови Укрзалізниці. Міністр закликав звільнити його та передати Укрзалізницю в управління уряду. Більше того, після звільнення Балчуна Омелян заявляв, що очікує розслідування щодо його діяльності на посаді.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував заяви президента Володимира Зеленського щодо ремонту доріг.