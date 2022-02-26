ООН: понад 50 тис. біженців виїхали з України за дві доби

Через російську агресію кількість біженців з України може сягнути 4 млн осіб.

Більшість біженців переїхали до Польщі та Молдови

Понад 50 тис. українських біженців полишили країну за менш ніж 48 годин. Про це у Twitter написав у п'ятницю Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді.

Він зазначив, що більшість біженців переїхали до Польщі та Молдови і багато людей ще прямують до кордонів.

«Щира подяка урядам та народам країн за те, що тримають свої кордони відкритими і приймають біженців», – додав Гранді.

Скріншот twitter Філіппо Гранді

Загалом, кількість біженців з України може сягнути 4 млн осіб, заявила заступниця верховного комісара ООН з прав людини Келлі Клементс в інтерв'ю CNN в суботу.

«Ми бачимо, що більше 120 тис. людей перемістились до сусідніх країн. Я маю сказати, що вони отримують надвичайний прийом від місцевих громад, місцевої влади», – додала вона. Клементс підкреслила, що гуманітарна криза в Україні триває вже вісім років.

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.