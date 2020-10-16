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    Здоров'я

    Головний лікар коронавірусного шпиталю на Рівненщині підхопив Covid-19

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    <p><span>Головний лікар райлікарні у Сарнах&nbsp;Василь Іванюк</span>: Прийшов мій результат, я &ndash;&nbsp;позитивний</p> - Головний лікар коронавірусного шпиталю на Рівненщині підхопив Covid-19

    Головний лікар райлікарні у Сарнах Василь Іванюк: Прийшов мій результат, я – позитивний

    Фото: Vasil Ivanuk, Facebook

    У медика три дні була підвищена температура тіла та кашель

    Головний лікар Сарненської центральної райлікарні Рівненської області Василь Іванюк занедужав.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    У медика три дні була підвищена температура тіла та кашель, згодом йому діагностували пневмонію. Він здав біозразок на дослідження на коронавірус. Попри це, поки не було результату ПЛР-тесту Василь Іванюк допомагав пацієнтам боротися з коронавірусною інфекцією.

    Через кілька години після публікації посту, лікар оновив його і додав таке:

    «PS: Прийшов мій результат, я – позитивний».

    До слова, в Україні за добу 14 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      281239
    • Хворіють
      156287
    • Одужали
      119650
    • Померли
      5302
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    здоров'я медицина лікар лікарня Рівненщина коронавірус
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