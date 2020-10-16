Головний лікар коронавірусного шпиталю на Рівненщині підхопив Covid-19



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Головний лікар райлікарні у Сарнах Василь Іванюк: Прийшов мій результат, я – позитивний Фото: Vasil Ivanuk, Facebook

У медика три дні була підвищена температура тіла та кашель

Головний лікар Сарненської центральної райлікарні Рівненської області Василь Іванюк занедужав.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

У медика три дні була підвищена температура тіла та кашель, згодом йому діагностували пневмонію. Він здав біозразок на дослідження на коронавірус. Попри це, поки не було результату ПЛР-тесту Василь Іванюк допомагав пацієнтам боротися з коронавірусною інфекцією.

Через кілька години після публікації посту, лікар оновив його і додав таке:

«PS: Прийшов мій результат, я – позитивний».

До слова, в Україні за добу 14 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 281239

Хворіють 156287

Одужали 119650

Померли 5302