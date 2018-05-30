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    Оприлюднено фото з місця, де ховався вбивця Бабченка

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    Під'їзд, де переховувався злочинець - Оприлюднено фото з місця, де ховався вбивця Бабченка
    Фото: «Інформатор»
    Під'їзд, де переховувався злочинець

    Злочинець переховувався на шостому поверсі будинку

    У мережі опублікували фото під'їзду, де вбивця, за словами члена колегії МВС Антона Геращенко, чекав журналіста Аркадія Бабченка.

    Злочинець переховувався на шостому поверсі будинку на Микольсько-Слобідській вулиці, 6/2 і пострілом в спину убив Бабченка.

    За попередньою інформацією, вбивця чекав журналіста прямо на сходовому майданчику. Бабченко помер в машині «швидкої допомоги».

    Світлини з під’їзду опублікувало видання «Інформатор».

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    Оприлюднено фото з місця, де ховався вбивця Бабченка
    Оприлюднено фото з місця, де ховався вбивця Бабченка
    Оприлюднено фото з місця, де ховався вбивця Бабченка
    Оприлюднено фото з місця, де ховався вбивця Бабченка

    Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

    Судмедекспертизу проведуть у вівторок, 30 травня.

    У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

    За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

    Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону 

    Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

    У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

    Також постпред Росії при ООН використав факт убивства Бабченка у промові в Радбезі.

    Натомість міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в ООН, що Москва розглядала Бабченка як ворога.

    В ОБСЄ закликали Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства журналіста.

    Цієї ночі в Москві на місці вбивства у 2015 році російського опозиціонера Бориса Нємцова пройшла акція пам'яті журналіста Бабченка.

    Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

    Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Що наразі відомо 

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