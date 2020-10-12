ОПЗЖ заради голосів на виборах розповсюджує фейки про здоров’я Кернеса – Харківська міськрада



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Інформація про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса розганяється для натягування голосів за непрохідного кандидата від ОПЗЖ Олександра Фельдмана

Ми знали, що подібні спекуляції з боку ОПЗЖ почнуться приблизно за два тижні до дня виборів, - стверджують у міськраді

Здоров’я харківського міського голови Геннадія Кернеса стало частиною брудних політичних технологій, які використовують на виборах представники «Опозиційної платформи за життя». Про це заявив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сідоренко.

Він назвав фейками чутки про те, що стан здоров’я Кернеса начебто погіршився. За словами Сідоренка, саме ОПЗЖ розповсюджують ці фейки на телеканалах та інтернет-сайтах.

«Від цієї політсили вчора виступив дешевий клоун на прізвище Родзинський. Він заявив, що у Геннадія Кернеса сталися інсульт і втрата мови, і він про це, нібито, точно знає безпосередньо з берлінської клініки «Шаріте». Але де Родзинський, а де «Шаріте»? Таку інформацію йому б там просто не дали», - прокоментував Сідоренко.

«Ми ж знали, що подібні спекуляції з боку ОПЗЖ почнуться приблизно за два тижні до дня виборів. Зараз ця інформація активно розганяється, і робиться це з однією метою – натягнути хоч якісь голоси за непрохідного кандидата від цієї партії Олександра Фельдмана. Ще раз підкреслюю: жодного інсульту, ніякої втрати мови у Геннадія Кернеса немає, все це відбувається лише в запаленій уяві його політичних опонентів», - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, 9 жовтня канал Медведчука поширив інформацію про інсульт у Кернеса.

На початку жовтня Харківська міська рада спростовувала чутки про смерть Кернеса, які з'явилися через те, що мер не записує відеозвернення із клініки, де він лікується.

Як повідомлялося, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

До слова, Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.

2 жовтня повідомлялося, що Кернес здав негативний тест на коронавірус.

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