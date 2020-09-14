Власники TikTok відмовилися продавати додаток Microsoft



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Власники TikTok відмовилися продавати додаток Microsoft

15 вересня закінчується термін вирішення питання про продаж активів Tiktok в США

Китайська компанія ByteDance, яка володіє додатком TikTok, повідомила Micrisoft про відмову продавати їй бізнес в США.

Відповідну заяву Microsoft опублікувала на своєму офіційному сайті.

Представники американського IT-гіганта відзначають, що їхня пропозиція пішла б на користь користувачам сервісу і при цьому допомогло б захистити національні інтереси США.

Тим часом 15 вересня закінчується термін вирішення питання про продаж активів Tiktok в США. За словами президента США Дональда Трампа, ця дата переноситься не буде, і після неї додаток або буде закрито, або продано.

Як повідомлялося, Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok». Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатки ByteDance. Таким чином, якщо жоден американський бренд не викупить TikTok у китайців до закінчення зазначеного дедлайну, сервіс виявиться під забороною.

Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.