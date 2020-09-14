Американські компанії не отримають алгоритм TikTok - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американські компанії не отримають алгоритм TikTok

Власник найбільш популярного додатка на планеті попередив його потенційних покупців про своє рішення

Китайська компанія ByteDance, яка є власником додатка TikTok, заявила, що не має наміру продавати США алгоритм сервісу.

Про це повідомила газета South China Morning Post.

«Компанія не буде передавати вихідний код ніякому покупцеві зі США, але технологічна команда TikTok у США може розробити новий алгоритм», – зазначено в повідомленні.

Відзначається, що компанія–власник вже попередила про своє рішення потенційних покупців у Штатах.

Як повідомлялося, Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok». Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатки ByteDance. Таким чином, якщо жоден американський бренд не викупить TikTok у китайців до закінчення зазначеного дедлайну, сервіс виявиться під забороною.

Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.