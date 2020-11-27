В Аргентині почали розслідування обставин смерті Марадони

Підозри викликали дії медсестри

В Аргентині почалося розслідування обставин смерті колишнього футболіста збірної країни Дієґо Марадони.

За інформацією Todo Noticias, слідчі збираються перевірити дії медичного персоналу, який доглядав за колишнім спортсменом, на предмет недбалості. Підозри викликали дії медсестри, яка розбудила спортсмена рано вранці в день смерті, хоча повинна була дати йому ліки. У підсумку вона увійшла в кімнату спортсмена тільки разом з психологом і психіатром, які приїхали близько 11 ранку.

В четвер, 26 листопада, адвокат Марадони Матіас Морлі звинуватив у злочинній недбалості лікарів швидкої допомоги. За його словами, медики їхали до гравця 30 хвилин.

Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. За попередніми даними розтину, причиною його смерті стала гостра серцева недостатність.

Як футболіст Марадона відомий своїми виступами за «Барселону», «Наполі» і «Ньюеллз Олд Бойз». У складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу в 1986 році. Вважається одним з найкращих гравців в історії футболу.

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