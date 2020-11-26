Багатотисячні черги, сльози, сутички з поліцією. Буенос-Айрес прощається з Марадоною (відео)
В Аргентині оголошено триденну жалобу
У столиці Аргентини Буенос-Айресі триває прощання з легендарним футболістом Дієґо Марадоною, який помер напередодні, 25 листопада.
На церемонію, яка відбувається у резиденції президента Аргентини, прийшли тисячі уболівальників. На вхід в будівлю, куди людей запускають обмежено, утворилася гігантська черга. Усередині особняка фанати кидають в бік труни Марадони футболки і плачуть.
Тисячі уболівальників, які прийшли на церемонію, утворили гігантську чергу, і в деяких її ділянках почалися зіткнення з поліцією. Засмучені втратою кумира, вони стали відтісняти огорожі, після чого правоохоронці почали застосовувати до них силу.
Нагадаємо, що в Аргентині оголошена триденна жалоба через смерть Дієґо Армандо.
Про смерть Марадони стало відомо напередодні. Повідомлялося, що легендарний аргентинець помер в своєму будинку після зупинки серця.