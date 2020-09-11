Отруєння Навального: Німеччина назвала умови передачі матеріалів Росії



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Охорона клініки, де перебуває російський опозиціонер, була посилена після того, як він прийшов до тями

Інформацію про стан Навального, прокуратура може повідомити з його згоди

Генеральна прокуратура Берліна підтвердила отримання запиту про надання Російської Федерації правової допомоги у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter.

«Генпрокуратура Берліна отримала запит від юридичного управління сенату Берліна для надання юридичної допомоги за російським запитом про правову допомогу і одержання у зв'язку з цим інформації про стан здоров'я Олексія Навального з його згоди», – йдеться в повідомленні.

Також було зазначено, що «інша інформація поки недоступна» з даного питання.

Нагадаємо, що Росія готувала запит Німеччині на дозвіл участі у слідчих діях.

Нагадаємо, 7 вересня Олексія Навального вивели з коми.

Крім того, вже 10 вересня з'явилася інформація, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.



