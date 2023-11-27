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Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада

Діана Гасюк
glavcom.ua
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
фото: glavcom.ua

На дорогах країни буде ожеледиця

У понеділок, 27 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови. Прогнозується сильний сніг та снігові замети у північних та центральних областях. Про це повідомляє Укргідромецентр.

В Україні буде хмарно. Помірний сніг (вночі у більшості північних і центральних областей значний, місцями сильний сніг, снігові замети, хуртовини), у південно-східній частині мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; у західних, вдень і в більшості південних областей невеликий сніг. 

На дорогах буде ожеледиця, тому водіям радять бути обережними. Вітер змінний: північно-західний у більшості місць, південно-західний у східних областях, з поривами від 17 до 30 м/с.

У західних областях очікуються морози від 4 до 9° вночі та вдень 0-5°, північ та центр теж очікують заморозки від 2 до 7° вночі та вдень, тоді як решта території може мати від 4° морозу до 2° тепла, в Криму – від 1 до 6° тепла.

Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада фото 1

У Київській, Кіровоградській і Полтавській областях очікується значний сніг (І рівень небезпечності, жовтий), у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях сильний сніг, снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 

27 листопада пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий); вночі та вранці пориви 25 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 

Вночі значний, у східних районах сильний сніг, снігові замети. На дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: снігопад вітер негода погода

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