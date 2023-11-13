Світове виробництво вина впало до історичного мінімуму: експерти знайшли пояснення

Еспертів хвилює вплив кліматичних змін на виробництво популярного алкогольного напою

Світове виробництво вина цього року впало до найнижчого рівня з 1961 року, оскільки виноградники постраждали від екстремальних погодних умов. Про це повідомили у Міжнародній організації винограду та вина (OIV), пише The Guardian.

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Ранні заморозки, сильні дощі та посуха значно вплинули на врожайність світових виноградників. Виробництво досягло 244,1 мільйона гектолітрів, що на 7% менше, ніж у 2022 році. Зокрема низка виробників у південній півкулі мали значне падіння виробництва. В Австралії, Аргентині, Чилі, Південній Африці та Бразилії виробництво впало на 10-30%.

Серед лідерів із виробницва вина також відбулись ротації. Так, Італія втратила звання найкращого світового виробника, оскільки її виробництво впало на 12%, що дозволило Франції повернути собі перше місце, оскільки її виробництво залишалося стабільним.

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Іспанія зберегла свою позицію третього за величиною виробника вина у світі, хоча її виробництво впало на 14% і на 19% нижче середнього показника за п'ять років.

В «умовах, коли глобальне споживання падає, а запаси високі в багатьох регіонах світу, очікуване низьке виробництво може призвести до рівноваги на світовому ринку», – йдеться у звіті OIV.

Хоча OIV говорить про екстремальні погодні явища, що впливають на виробництво, це не завжди пов’язано зі зміною клімату, зазначив представник французького національного агрономічного дослідницького інституту INRAE Інакі Гарсіа де Кортасар-Атаурі.

Як фахівець з питань впливу зміни клімату на сільське господарство, він зазначив: збитки в Італії спричинені тим, що оброблювані землі не можуть поглинати воду так добре, як раніше. Але «можна спостерігати, що екстремальні погодні явища стають все більш і більш частими», зазначив він, маючи на увазі хвилі спеки або періоди дощів, які вражають певні виноробні регіони та додають проблем виробникам.

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Нагадаємо, грузинську групу виноробних компаній Bolero внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомили в НАЗК. До об'єднаної групи виноробних підприємств входять: Bolero & Company Ltd, GVMT Group Roup LLC та Gruzvinprom LLC. Єдиним бенефіціаром компаній є Карічашвілі Вахтанг, який має російське громадянство і до того ж є бізнес-партнером двоюрідного брата Бідзіни Іванішвілі.

Зазначається, що разом ці компанії, у період з січня 2022 року по жовтень 2023 року, експортували своїх товарів до Росії на понад 68 млн дол. Спільно підприємства групи переробляють більше половини винограду, вирощуваного в Грузії.