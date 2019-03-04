Пакистан та Індія відновили обстріли



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Фото: timesofindia.indiatimes.com

Обстріли відновлено на лінії контролю в індійському штаті Джамму і Кашмір

Пакистан та Індія 4 березня відновили обстріли на лінії контролю в індійському штаті Джамму і Кашмір. Про це повідомляє Times of India.

У Міноборони Індії розповіли, що обстріл з боку Пакистану з мінометів і стрілецької зброї тривав більше трьох годин. Натомість індійська армія відповіла на обстріли. Наразі про жертви не повідомляється.

За даними відомства, Пакистан порушив перемир'я, яке тривало два дні.

27 лютого між Індією та Пакистаном стався конфлікт у повітряному просторі над спірною територією в Кашмірі. Повідомляється про два збиті бойові літаки, причому подається різна інформація про інцидент і бойові втрати: в Нью-Делі заявляють, що обидві сторони втратили по одному літаку, в Ісламабаді стверджують, що обидва збиті літаки належать Індії.

На цьому тлі Пакистан перекрив свій повітряний простір.

Як відомо, Індія вже почала будувати бункери для сімей на кордоні з Пакистаном.

Українцям також порадили не їздити до ряду штатів в Індії.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

28 лютого Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір.

2 березня внаслідок відновлення обстрілів між Індією та Пакистаном у спірній провінції Кашмір у суботу загинуло принаймні шість цивільних людей.