Пакистанця, який намагався знешкодити новозеландського терориста, нагородять посмертно



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Наслідки теракту у Новій Зеландії

Влада Пакистану надасть підтримку сім’ям пакистанських жертв стрілянини

У Пакистані планують посмертно нагородити державною нагородою свого громадянина — Міана Наїм Рашида, який намагався зупинити стрілка, що влаштував теракт в Новій Зеландії.

Про це заявив прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан в Twitter.

«Пакистан пишається Міаном Наїмом Рашидом, який прийняв мученицьку смерть, намагаючись зупинити терориста, і його мужність буде відзначена державною нагородою», — написав він.

Він додав, що влада готова надати підтримку сім’ям пакистанських жертв стрілянини.

We stand ready to extend all our support to the families of Pakistani victims of the terrorist attack in Christchurch. Pakistan is proud of Mian Naeem Rashid who was martyred trying to tackle the White Supremacist terrorist & his courage will be recognized with a national award. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 17 березня 2019 р.

За даними міністерства закордонних справ Пакистану, унаслідок теракту в Новій Зеландії загинули 9 пакистанців. Серед них був Наїм Міан Рашид зі своїм сином.

Як було видно на відео, яке транслював терорист, Рашид був єдиним, хто намагався зупинити стрілка, який влаштував теракту у мечетях.

The brave #OverseasPakistani who resisted the terrorist in #NewZealandAttack Naeem Rashid and his son will be buried in #Christchurch .Arrangemets for the burial have been made with assistance of Muslim& Pakistani Association in the city pic.twitter.com/c4nHLvICOO — Ministry of Overseas Pakistanis & HRD (@mophrd) 16 березня 2019 р.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.

Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.