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    Пакистанця, який намагався знешкодити новозеландського терориста, нагородять посмертно

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    <span>Наслідки теракту у Новій Зеландії&nbsp;</span> - Пакистанця, який намагався знешкодити новозеландського терориста, нагородять посмертно
    Наслідки теракту у Новій Зеландії 

    Влада Пакистану надасть підтримку сім’ям пакистанських жертв стрілянини

    У Пакистані планують посмертно нагородити державною нагородою свого громадянина — Міана Наїм Рашида, який намагався зупинити стрілка, що влаштував теракт в Новій Зеландії.

    Про це заявив прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан в Twitter.

    «Пакистан пишається Міаном Наїмом Рашидом, який прийняв мученицьку смерть, намагаючись зупинити терориста, і його мужність буде відзначена державною нагородою», — написав він.

    Він додав, що влада готова надати підтримку сім’ям пакистанських жертв стрілянини.

    За даними міністерства закордонних справ Пакистану, унаслідок теракту в Новій Зеландії загинули 9 пакистанців. Серед них був Наїм Міан Рашид зі своїм сином.

    Як було видно на відео, яке транслював терорист, Рашид був єдиним, хто намагався зупинити стрілка, який влаштував теракту у мечетях.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

    За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей. 

    Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

    Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

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