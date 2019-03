Пакистанця, який намагався знешкодити новозеландського терориста, нагородять посмертно

Влада Пакистану надасть підтримку сім’ям пакистанських жертв стрілянини

У Пакистані планують посмертно нагородити державною нагородою свого громадянина — Міана Наїм Рашида, який намагався зупинити стрілка, що влаштував теракт в Новій Зеландії.

Про це заявив прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан в Twitter.

«Пакистан пишається Міаном Наїмом Рашидом, який прийняв мученицьку смерть, намагаючись зупинити терориста, і його мужність буде відзначена державною нагородою», — написав він.

Він додав, що влада готова надати підтримку сім’ям пакистанських жертв стрілянини.

We stand ready to extend all our support to the families of Pakistani victims of the terrorist attack in Christchurch. Pakistan is proud of Mian Naeem Rashid who was martyred trying to tackle the White Supremacist terrorist & his courage will be recognized with a national award.