Пандемія коронавірусу: на Буковині нарахували 4500 контактних осіб



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У Чернівецькій області зафіксовано вже майже 11 тисяч хворих на Covid-19 та 4,5 тис. контактних осіб

4 вересня коронавірус виявили ще у 172 мешканців Буковини

Станом на 4 вересня у Чернівецькій області понад 4500 людей, родичі який хворіють на коронавірус, перебувають в статусі контактних осіб.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Нові хворі, число зразків, які опрацював лабораторний центр, кількість людей, що одужали – ці цифри зазвичай привертають нашу увагу. Разом із тим, у кожного недужого є родина, друзі, колеги, тобто ті, хто, як правило, потрапляє до переліку так званих контактних осіб. Скільки їх, ми не замислюємося. Так ось, зараз у цьому статусі перебувають більш як 4500 буковинців», – зазначив чиновник.

Він також додав, що у п’ятницю, 4 вересня, коронавірус виявили у ще у 172 мешканців Буковини. Загалом в області зафіксовано вже майже 11 тисяч хворих на Covid-19.

Нагадаємо, напередодні на Буковині зафіксували черговий коронавірусний антирекорд.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 67577

Одужали 60613

Померли 2761

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Як повідомлялося, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях.