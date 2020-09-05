  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пандемія коронавірусу: на Буковині нарахували 4500 контактних осіб

    • Розсилка
    <p>У Чернівецькій області зафіксовано вже майже 11 тисяч хворих на Covid-19 та 4,5 тис. контактних осіб</p> - Пандемія коронавірусу: на Буковині нарахували 4500 контактних осіб

    У Чернівецькій області зафіксовано вже майже 11 тисяч хворих на Covid-19 та 4,5 тис. контактних осіб

    4 вересня коронавірус виявили ще у 172 мешканців Буковини

    Станом на 4 вересня у Чернівецькій області понад 4500 людей, родичі який хворіють на коронавірус, перебувають в статусі контактних осіб.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «Нові хворі, число зразків, які опрацював лабораторний центр, кількість людей, що одужали – ці цифри зазвичай привертають нашу увагу. Разом із тим, у кожного недужого є родина, друзі, колеги, тобто ті, хто, як правило, потрапляє до переліку так званих контактних осіб. Скільки їх, ми не замислюємося. Так ось, зараз у цьому статусі перебувають більш як 4500 буковинців», – зазначив чиновник.

    Він також додав,  що у п’ятницю, 4 вересня, коронавірус виявили у ще у 172 мешканців Буковини. Загалом в області зафіксовано вже майже 11 тисяч хворих на Covid-19.

    Нагадаємо, напередодні на Буковині зафіксували черговий коронавірусний антирекорд.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      130951
    • Хворіють
      67577
    • Одужали
      60613
    • Померли
      2761

    Як повідомлялося, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. 

    Читайте також: 

    здоров'я Чернівецька область коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ