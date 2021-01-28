Росіяни поскаржилися, що їхній виступ про Навального у ПАРЄ перервали

У ПАРЄ жорстко розкритикували режим Путіна за арешт Навального

Виступ російського представника в ПАРЄ перевали через те, що він виступав без маски

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ніколь Трісс в середу, 27 січня, перервала виступ глави комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького щодо затримання Олексія Навального.

В ЄС заявили, що затримання Олексія Навального в Росії «не вписується в стандарти Ради Європи».

Слуцький заявив, що на 15 питань російської Генпрокуратури щодо ситуації з госпіталізацією Навального Москва отримала лише одну розпливчасту відповідь.

Ближче до кінця виступу Трісс перервала Слуцького, попросивши його надіти маску, після чого вимкнула звук мікрофона.

Представник ПАРЄ наголосила, що «це протокол, обов'язково для очного проведення засідань, для продовження роботи в гібридному режимі», але більше слова Слуцькому вона не дала.

Нагадаємо, у середині січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про, так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї, з сімома тисячами гектарів навколо палацу.

Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.