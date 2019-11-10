«Слуги народу» вже визначилися з кандидатурами на посаду голови комітету замість Яременка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Укрінформ

Кандидати не здогадуються, що вони є претендентами на посаду голови комітету

На посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва розглядають трьох кандидатів, якщо чинний очільник цього комітету Богдан Яременко буде відкликаний з посади.

Про це журналістам після з’їзду партії «Слуга народу» сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ.

«Є трійка потенційних кандидатів. Я не буду вам казати хто з однієї причини – якщо людина потрапляє в трійку кандидатів, вона вже якось всередині підготувалася, а потім, якщо вона не виграла, вона дуже почуває себе погано», – зазначив Арахамія.

Він також додав, що ці народні депутати не здогадуються, що вони є кандидатами на посаду голови комітету.

Як повідомлялося, новообраний голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що у понеділок, 11 листопада, парламентська фракція «Слуга народу» може розглянути заяву Богдана Яременка про складення обов’язків голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

Раніше було оприлюднено фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами «Сеть знакомств...» та «Loveeto». У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.