Пекін обіцяє ліквідувати епідемію коронавірусу у березні



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Прогноз для більшості пацієнтів із коронавірусом сприятливий

Смертність від коронавірусу в регіоні, що є центром поширення захворювання, становить 2%, а по всій країні - 0,55%

Територію Китаю за винятком провінції Хубей буде звільнено від коронавірусу до кінця лютого.

Про це заявив посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей, повідомляє Інтерфакс.

«В інших регіонах, за винятком Хубею, ми зможемо здобути перемогу над вірусом протягом цього місяця, а в центрі епідемії - протягом наступного місяця ми ліквідуємо цю епідемію», - сказав посол на зустрічі з першим віцеспікером Держдуми РФ Іваном Мельниковим.

Дипломат також повідомив, що смертність від коронавірусу в регіоні, що є центром поширення захворювання, становить 2%, а по всій країні - 0,55%.