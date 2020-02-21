Пекін обіцяє ліквідувати епідемію коронавірусу у березні
Смертність від коронавірусу в регіоні, що є центром поширення захворювання, становить 2%, а по всій країні - 0,55%
Територію Китаю за винятком провінції Хубей буде звільнено від коронавірусу до кінця лютого.
Про це заявив посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей, повідомляє Інтерфакс.
«В інших регіонах, за винятком Хубею, ми зможемо здобути перемогу над вірусом протягом цього місяця, а в центрі епідемії - протягом наступного місяця ми ліквідуємо цю епідемію», - сказав посол на зустрічі з першим віцеспікером Держдуми РФ Іваном Мельниковим.
Дипломат також повідомив, що смертність від коронавірусу в регіоні, що є центром поширення захворювання, становить 2%, а по всій країні - 0,55%.
Заступник міністра науки і технологій Китаю Сюй Наньпін зазначав, що наразі клінічні випробування проходять три способи лікування захворювання, яке викликається коронавірусом, включаючи використання стовбурових клітин і препарат Фавіпіравір. За його словами, є перші позитивні результати.
Наприкінці січня Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я повідомляв, що прогноз для більшості пацієнтів із коронавірусом сприятливий. Молоді люди та діти переносять хворобу легко. Найбільш небезпечним Covid-19 є для літніх людей.
Підтверджено 75465 випадків зараження коронавірусом у Китаї, а всього у світі - 76 498.
Також повідомляється, що одужали, за останніми даними, 18 442 особи.