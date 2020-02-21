У Латвії затримали чоловіка за публікацію фейку про коронавірус



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Молодику загрожує позбавлення волі на строк до двох років

Поліція Латвії затримала молодого чоловіка 2001 року народження, який на сайті aumytests.net опублікував фейкову новину, в тому числі про поширення коронавірусу у місті Цесіс.

Поліція кваліфікувала дії молодика як «поширення неправдивих новин, пов'язаних із загрозою державі, в результаті чого було порушено спокій людей і робота державних і муніципальних установ». Зокрема, заголовок одного з фейків виглядав так: «У Цесісі констатовані перші випадки коронавірусу, жителів просять бути обережними!».

Сайт, на якому поширювалися фейковий новини, закритий. Поліція почала кримінальний процес згідно ч. 1 ст. 231 Кримінального закону Латвії про хуліганство. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до двох років, короткочасне позбавлення волі або грошовий штраф.

Правоохоронні органи Латвії закликають населення не підтримувати сайти фейкових новин і не ділитися цими новинами в соціальних мережах.

Як повідомляв «Главком», на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію.

Служба безпеки України вживає невідкладних заходів із встановлення обставин розсилання нібито від імені вітчизняного Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією щодо начебто виявлення в Україні вірусу Covid-19.