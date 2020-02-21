Число заражених коронавірусом у Китаї перевищило 75 тисяч
Летальний результат зафіксований у 2236 випадках
Станом на 21 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яку викликає коронавірус Covid-19, склала 75 465 осіб.
Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Китаю.
Зазначається, що летальний результат зафіксований у 2236 випадках.
Більшість заражених і загиблих зафіксовано в провінції Хубей.
За межами материкового Китаю було зареєстровано сім смертельних випадків, по одному в Гонконзі, Тайвані, Японії, на Філіппінах і у Франції, і також два в Ірані.
Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.
Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.
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