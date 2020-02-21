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    У світі

    Число заражених коронавірусом у Китаї перевищило 75 тисяч

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    Більшість заражених і загиблих зафіксовано в провінції Хубей - Число заражених коронавірусом у Китаї перевищило 75 тисяч
    Більшість заражених і загиблих зафіксовано в провінції Хубей

    Летальний результат зафіксований у 2236 випадках

    Станом на 21 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яку викликає коронавірус Covid-19, склала 75 465 осіб.

    Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Китаю.

    Зазначається, що летальний результат зафіксований у 2236 випадках.

    Більшість заражених і загиблих зафіксовано в провінції Хубей.

    За межами материкового Китаю було зареєстровано сім смертельних випадків, по одному в Гонконзі, Тайвані, Японії, на Філіппінах і у Франції, і також два в Ірані.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

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