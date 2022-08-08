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Збройні сили «демілітаризували» майже 42 500 окупантів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збройні сили «демілітаризували» майже 42 500 окупантів, – Генштаб
Українські бійці вже знищили 1811 ворожих танків
Associated Press

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 140 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 340 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 42340 (+140) осіб ліквідовано;
  • танків – 1811 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 4070 (+15) од;
  • артилерійських систем – 960 (+2) од;
  • РСЗВ – 261 (+1) од;
  • засоби ППО – 132 (+0) од;
  • літаків – 223 (+0) од;
  • гелікоптерів – 192 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4);
  • крилаті ракети – 182 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2993 (+15) од;
  • спеціальна техніка – 86 (+0).
Втрати окупантів станом на 8 серпня
Втрати окупантів станом на 8 серпня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Як повідомлялося, українські захисники сьогодні вночі високоточними ракетами Himars нанесли вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних района  Мелітополя. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки та понад 100 російських солдат.

Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна

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