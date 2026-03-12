Головна Країна Наука та освіта
Вчені винайшли матеріал, що живить годинник вашим теплом 24/7

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Вчені винайшли матеріал, що живить годинник вашим теплом 24/7
Конвертація тепла тіла у електроенергію
фото: point.md

Науковці винайшли матеріал, що перетворює тепло людського тіла на електрику

Вчені з інституту хімії Китайської академії наук створили гнучкий полімерний матеріал, здатний перетворювати тепло людського тіла на електричну енергію. Така технологія може використовуватися для живлення смарт-годинників та інших електронних пристроїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Science.

Повідомляється, що новий матеріал має складну пористу структуру, яка дозволяє ефективніше контролювати теплообмін і підвищувати електропровідність. Завдяки особливій структурі матеріал зменшує теплові втрати приблизно на 72%.

«Пористу систему отримали шляхом поєднання полімеру зі спеціальним розділовим компонентом. Після його видалення всередині матеріалу сформувалася мережа мікроскопічних і нанорозмірних порожнин. Така структура допомагає стримувати поширення тепла і одночасно покращує рух електричних зарядів», – йдеться в повідомленні.

Це тонка, схожа на пластир стрічка, яка використовує різницю температур між вашою шкірою та навколишнім повітрям. Щойно ви одягаєте смарт-годинник із таким покриттям або кладете смартфон у кишеню зі спеціальною підкладкою – процес зарядки запускається автоматично.

Новий матеріал м'який і тонкий. Його можна інтегрувати в одяг, ремінці годинників або навіть медичні пластирі.

Вчені зазначають, що новий матеріал демонструє високий рівень термоелектричної ефективності.

«Його показник ефективності досяг значення 1,64 при температурі близько 70 °C. Пориста структура також сприяє впорядкованішому розташуванню молекул полімеру. Завдяки цьому електрична провідність зростає приблизно на 25%», – зазначають вчені.

«Главком» писав, що американська компанія Google працює над новою системою розпізнавання обличчя для майбутніх смартфонів Pixel 11 і ноутбуків Chromebook, яка має стати конкурентом Face ID від Apple. Нова технологія під кодовою назвою «Проєкт Тоскана» може з’явитися в Pixel 11 і працюватиме без видимих датчиків навіть при слабкому освітленні.

Нагадаємо, що за даними інсайдерів, Apple готує глобальний перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18, що може означати повну відмову від фізичних SIM-карт і зміну конструкції майбутніх смартфонів. Такий крок дозволить звільнити внутрішній простір корпусу для збільшення акумуляторів, оптимізації компонентів і розвитку нових функцій.

Компанія вже тестувала подібний підхід у версіях iPhone для ринку США, тому нинішні плани розглядають як логічне продовження стратегії поступового переходу до повністю цифрових стандартів зв’язку. Водночас аналітики звертають увагу, що повний перехід на eSIM може вимагати адаптації операторів і створити виклики для ринків, де підтримка технології ще обмежена.

