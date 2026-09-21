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Науковці виявили генетичну мутацію, яка підвищує ризик розвитку раку легенів у 60 разів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Певні генетичні зміни в організмі здатні підвищувати розвиток раку
фото з відкритих джерел

У США мутація, яка підвищує ризик раку, зустрічається в однієї людини на 15 тис.

Вчені визначили, яка мутація здатна підвищувати ризик розвитку раку легенів. Серед людей, які ніколи не курили, цей ризик вищий у 60 разів, ніж у некурців без цієї генетичної зміни. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science. Про це пише «Главком» із посиланням на Time.

Дослідження провели науковці під керівництвом лікарки та дослідниці раку легенів Джаклін ЛоПікколо з Інституту раку Дана-Фарбер. Вони проаналізували базу генетичних даних та вплив рідкісної мутації T790M у гені EGFR.

З'ясувалося, що люди з цією мутацією мали більший ризик захворіти на рак легенів, ніж люди без неї, зокрема у 25 разів. Також ці результати не залежали від того, курила людина чи ні.

Водночас серед тих, хто ніколи не курив, різниця була ще більшою. Люди з мутацією мали у 60 разів вищий ризик розвитку раку легенів порівняно з некурцями, у яких відсутні ці зміни. «Оскільки у некурців ризик розвитку раку легенів нижчий, ніж у курців, таке зростання ризику показує, наскільки сильно ця генетична мутація може впливати на ймовірність захворювання», – розповіла Джаклін ЛоПікколо.

Як відомо, мутацію EGFR T790M вперше виявили у 2005 році у Європі. Члени родини, які були носіями цієї мутації, ніколи не палили, однак захворіли на рак легенів. Дослідження цього випадку та звʼязку мутації та раку легенів потребувало часу. Тож висновки про вищий ризик розвитку раку в людей зі згаданою мутацією підтвердили нещодавно.

У США відповідна мутація зустрічається в однієї людини на 15 тис. Однак у Південних Аппалачах ця мутація є більш поширеною, її має одна людина з 2 тис. До того ж науковці мають припущення, що ця генетична зміна могла потрапити до США, коли до Америки емігрували люди з Англії або Ірландії.

Автори дослідження вважають, що результати можуть допомогти у майбутньому розробити рекомендації скринінгу раку легенів для тих, хто має рідкісні генетичні мутації.

Нагадаємо, вчені зʼясували, що гарячі напої можуть підвищувати ризик розвитку раку. Тож гарячий чай або кава здатні підвищити ризик одного з видів раку стравоходу. Водночас гарячі напої не впливають на рівень ризику захворюваності іншої форми цього виду раку. Фахівці радять охолоджувати такі напої перед вживанням.

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Теги: рак онкологія вчені хвороба здоров'я

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