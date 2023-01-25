Росіяни обстріляли Куп’янськ: горить приватний будинок та магазин (фото)

На місці прильотів працюють екстрені служби

Російські загарбники вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«Сьогодні о 7:00 ранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Там горить приватний будинок та магазин», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, внаслідок обстрілу, ніхто непостраждав. На місці працюють екстрені служби.

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Крім того, минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку. У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.

У смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку. Близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обоє госпіталізовані у середньому стані.

Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.