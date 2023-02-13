РФ втратила під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти – ЗМІ

155-та бригада морської піхоти із Владивостока була практично розбита вщент разом із командним складом

Росія втратила в боях під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти включно з командним складом. Про це повідомляє Politico.

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«155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз – після Ірпеня та Бучі, другий раз – після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром», – розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку.

За його словами, біля Вугледара та Мар’їнки Донецької області знищено велику кількість сил противника, включно з командним складом.

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Зазначається, що в тому районі щодня гинуло 150-300 російських морпіхів. На цьому ж напрямку ворог за тиждень втратив приблизно 130 одиниць техніки, зокрема 36 танків.

Саме підрозділи морської піхоти двічі були розгромлені Збройними силами України на сході – 155-а бригада морської піхоти зазнавала нищівних поразок у листопаді минулого року під Павлівкою та на початку лютого під Вугледаром. В обох випадках вони зазнали величезних втрат через провал управління.

У результаті лише одного бою у лютому під Вугледаром було втрачено понад 30 одиниць техніки та сотні військових – це підтверджують фото з поля бою.

Нагадаємо, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ на сході України. За даними аналітиків, російські військові блогери виглядають деморалізованими щодо перспектив Кремля здійснити новий великий наступ і звинувачують чиновників адміністрації президента РФ у створенні недосяжних очікувань.

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Крім того, нещодавно мережею поширилося відео, де росіяни жаліються губернатору Калініградської області, що їх відправляють штурмувати українські території як «гарматне м'ясо», а командування при цьому перебуває десь далеко і не виходить на зв'язок.