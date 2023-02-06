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Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
фото: AFP

Лавров поїхав в Ірак для переговорів про енергетику

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 5 лютого прибув до Іраку для переговорів щодо енергетичної та продовольчої безпеки. Ірак – перша зупинка його турне Близьким Сходом та Африкою, під час якого він відвідає також Судан, Мавританію та Малі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Росія». 

Турне відбувається на тлі стрімкого зростання цін на продовольство й енергоносії на міжнародних ринках після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року.

Лавров приземлився в Багдаді пізно ввечері на чолі великої делегації, до складу якої входять «нафтогазові компанії й інвестори». Він заявив про важливість захисту російських інвестицій в Іраку від впливу західних санкцій під час спільної прес-конференції з іракським колегою Фуадом Мухаммедом Хусейном.

«У сучасних умовах, в умовах незаконних обмежень, які нав'язують американці та їхні сателіти, принципово важливо убезпечити законні економічні відносини від незаконного тиску з боку Заходу, як це, власне, роблять багато країн регіону, переходячи на оплату поставок нафти валютами інших надійних країн замість долару. Вони цінують своє добре ім'я як учасники міжнародних економічних обмінів», — сказав Лавров.

Також він нагадав, що Росія інвестувала в економіку Іраку близько $13 млрд, тому російські нафтові компанії мають «далекосяжні плани зі своїми іракськими партнерами».

Нагадаємо, що економіка Росії вариться на повільному вогні. Дефіцит федерального бюджету Росії збільшився і становив у грудні 2022 року рекордні $56 млрд. Ключовою причиною стало падіння доходів від експорту нафти та збільшення витрат на війну в Україні.

 

 

 

Теги: росія Ірак енергетика Сергій Лавров

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