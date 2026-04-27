«Реал» далекий від угоди щодо продажу молодого форварда в «Боруссію» Д

glavcom.ua
фото: EFE

Королівський клуб повісив шалений цінник на власного вихованця

Мадридський «Реал» визначився з бажаною сумою відступних за нападника Гонсало Гарсію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

«Вершкові» прагнуть виручити за іспанця 60 млн євро. Іспанський гранд нібито саме таку суму озвучив неназваному італійському клубу. Натомість предметний інтерес до Гарсії проявила дортмундська «Боруссія».

Проте, «джмелі» оцінили форварда на 30 млн. Іспанець не входить в плани «Реала» на наступний сезон. «Вершкові» запланували повернення нападника Ендріка з оренди, тож заради продажу Гарсії, можливо, підуть на зниження фінансових апетитів.

У цій кампанії вихованець «Реала» провів 34 матчі в усіх турнірах. До свого активу Гарсія записав шість м'ячів. До першої команди він остаточно перейшов після класного виступу на Клубному чемпіонаті світу минулого літа – шість поєдинків, чотири голи.

Тим часом оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

Україна вперше виграла медальний залік Чемпіонату Європи з боротьби
