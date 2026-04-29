«Ювентус» моніторить виступи списаного «Челсі» форварда – інсайдер

Африканець матиме нагоду додати новий провідний чемпіонат у біографію

Нападник мюнхенської «Баварії» Ніколас Джексон потрапив до сфери зацікавлень туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

Форвард виступає у чемпіонаті Німеччини на правах оренди. Проте, «Баварія» не викуповуватиме контракт сенегальця з лондонського «Челсі». «Ротен» мали опцію придбання Джексона за 65 млн євро.

Влітку нападник повернеться в англійський гранд. Утім, у плани «синіх» Джексон також не входить. Цієї ситуацією і прагне скористатися «Юве». Конкуренцію «б'янконері» готовий скласти італійський «Мілан».

У нинішньому сезоні Джексон провів 30 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 м'ячів. Раніше він також виступав за іспанський «Вільярреал». Отже, Серія A потенційно може стати четвертим із пяти провідних чемпіонатів у кар'єрі форварда.

До слова, вінгер «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Тим часом форвард «Баварії» Гаррі Кейн встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів. Він став першим англійцем із голами в шести матчах турніру поспіль. Бомбардир перевершив досягнення легенди англійського «Ліверпуля» Стівена Джеррарда.