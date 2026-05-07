Кейну підкорилося нове історичне бомбардирське досягнення

Кейн доєднався до клубу топ-бомбардирів

Нападник «Баварії» Гаррі Кейн став четвертим футболістом з топ-5 ліг Європи, який зумів забити 60 голів за сезон. Про це повідомляє «Главком».

Свій 60-й гол у цьому сезону (у матчах за клуб та збірну) Кейн забив у грі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. За цим показником британець став лише четвертим гравцем з топ-5 ліг Європи, кому вдавалося зробити це.

Раніше ця позначка підкорялася Ліонелю Мессі (82 голи за найкращий сезон), Кріштіану Роналду (69 забитих м'ячів) та Луїсу Суаресу (60 голів).

Варто зазначити, що нещодавно Кейн став першим гравцем, який відзначився результативними діями у п'яти матчах поспіль у Лізі чемпіонів проти «Реала».

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)