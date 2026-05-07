Кейну підкорилося нове історичне бомбардирське досягнення

Артем Худолєєв
Кейн продовжує переписувати історію європейського футболу
фото: AP

Нападник «Баварії» Гаррі Кейн став четвертим футболістом з топ-5 ліг Європи, який зумів забити 60 голів за сезон. Про це повідомляє «Главком».

Свій 60-й гол у цьому сезону (у матчах за клуб та збірну) Кейн забив у грі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. За цим показником британець став лише четвертим гравцем з топ-5 ліг Європи, кому вдавалося зробити це.

Раніше ця позначка підкорялася Ліонелю Мессі (82 голи за найкращий сезон), Кріштіану Роналду (69 забитих м'ячів) та Луїсу Суаресу (60 голів).

Варто зазначити, що нещодавно Кейн став першим гравцем, який відзначився результативними діями у п'яти матчах поспіль у Лізі чемпіонів проти «Реала».

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Гандболістка з Києва взяла участь у заході на честь російських окупантів
Забарний став п'ятим українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Українське дербі у чемпіонаті Румунії: у вирішальній грі зійшлися клуби Боброва і Липового
Кейну підкорилося нове історичне бомбардирське досягнення
У російському футболі виник гучний скандал через українські дрони
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
