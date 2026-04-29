Зірковий футболіст із чемпіонату Німеччини підписав новий контракт

Едмонд Тапсоба залишиться в Леверкузені
фото: ФК «Баєр»

Оборонець навряд покине місцевий гранд у найближчому майбутньому

Центрбек Едмонд Тапсоба продовжив договір із леверкузенським «Баєром». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Фармацевти» уклали новий контракт із буркінійцем. Оборонцю запропонували підвищення зарплати. Паралельно «Баєр» відхилив пропозицію продати Тапсоба за 40 млн євро з англійської Прем'єр-ліги.

Німецький гранд діяв заздалегідь. Попередній контракт центрбека з «Баєром» був розрахований до літа 2028 року. Часові рамки нової угоди – до кінця сезону 2030/31.

Тапсоба в нинішній кампанії зіграв 41 матч. До свого активу він записав п'ять голів і три результативні передачі. До лав «фармацевтів» оборонець перебрався посеред сезону 2019/20.

Чемпіони Бундесліги

Елітний дивізіон Німеччини в сучасному форматі стартував у сезоні 1963/64. Першим чемпіоном став «Кьольн».

Рекордсмен – мюнхенська «Баварія» – завоювала перший титул за підсумками кампанії 1968/69. Раніше за «ротен» чемпіонами стали бременський «Вердер», сусіди з «Мюнхена 1860», «Айнтрахт» із Брауншвайга та «Нюрнберг».

Загалом титул під назвою «Срібна салатниця» брали 13 клубів. «Баварія» стала чемпіоном 34 рази, а найближчі переслідувачі – «Боруссії» з Дортмунда та Мьонхенгладбаха – по п'ять разів.

«Баєр» у Бундеслізі

«Фармацевти» дебютували в дивізіоні у сезоні 1979/80. На межі століть команда чотири раза фінішувала другою за шість років і отримала знущальне прізвисько «Неверкузен».

Перервати коло невдач «Баєру» вдалося у кампанії 2023/24. Під керівництвом Хабі Алонсо леверкузенці вперше в історії завоювали чемпіонський титул.

До слова, французький ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів. Дев'ять забитих м'ячів на дві команди дозволили оновити попередній орієнтир на два голи. Досі в півфіналах турніру не забивали більше семи м'ячів.

Нагадаємо, капітан «Баварії» Мануель Ноєр повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини. Голкіпер став співрекордсменом турніру. За кількістю титулів (13) він наздогнав багаторічного партнера по команді Томаса Мюллера.

