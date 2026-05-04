Україна готова до нового раунду переговорів: Зеленський провів зустріч із Дональдом Туском (відео)

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі

Український президент Володимир Зеленський під час візиту до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключовими темами переговорів стали стратегія досягнення справедливого миру, підготовка до відновлення країни та європейська інтеграція України. Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі,інформує «Главком».

Глава держави поінформував польського колегу про перебіг переговорного процесу, спрямованого на встановлення справедливого миру. Президент наголосив, що Україна прагне не просто формальної паузи, а фундаментальних гарантій.

«Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском поінформував його про переговори задля справедливого миру. Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей», – написав Зеленський.

Окрему увагу сторони приділили підготовці до Міжнародної конференції з питань відновлення України. Також лідери обговорили зміцнення добросусідських відносин у регіоні та координацію спільних кроків із міжнародними партнерами.

«Говорили про Міжнародну конференцію з питань відновлення України, про роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами», – додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони домовилися про координацію зусиль та обмін досвідом євроінтеграції.

Зауважимо, під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані президент України Володимир Зеленський заявив, що цього літа російський диктатор Володимир Путін постане перед стратегічним вибором: йти на подальшу ескалацію чи погоджуватися на дипломатичне врегулювання. Україна та Європа мають спільно «дотиснути» Кремль до другого варіанту.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Зустріч, що пройшла у так званому «Вашингтонському форматі», була присвячена зміцненню оборонних та енергетичних спроможностей України перед наступною зимою.

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський прибув на 8-ий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки.