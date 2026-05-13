Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
Пентагон вирішив вивчати сучасну війну безпосередньо в Україні
фото: fair.org (ілюстративне)

У Сенаті США назвали Україну «Кремнієвою долиною війни» через технології дронів

Пентагон направив американських військових до України для вивчення досвіду застосування безпілотників у реальних бойових умовах. США прагнуть використати українські напрацювання у сфері дронів та протидії БпЛА для модернізації власної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

Під час слухань у комітеті Сенату міністр війни США Піт Гегсет підтвердив, що американські посадовці та військові вже відвідують Україну для переймання практичного досвіду сучасної війни.

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл назвав Україну «Кремнієвою долиною війни» та поцікавився, чи підтримує глава Пентагону такі поїздки. Гегсет підтвердив це та повідомив, що особисто погодив направлення додаткових співробітників до України.

За його словами, головною метою таких відряджень є вивчення технологій безпілотників безпосередньо в умовах бойових дій.

«Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників», – сказав міністр війни США.

Гегсет також пояснив, що саме через це американський оборонний бюджет дедалі більше орієнтується на розвиток дронів та технологій протидії їм.

«Врахуйте уроки, викладені з України та інших полів битв, та забезпечте їх застосування у всіх збройних силах якнайшвидше», – заявив він.

Сенатор-демократ Кріс Кунс під час слухань наголосив, що Україна стала одним із світових лідерів у сфері розробки дронів та систем боротьби з ними.

Він також нагадав, що США під час конфлікту з Іраном зіткнулися з проблемою масового застосування дешевих ударних безпілотників типу Shahed. За словами сенатора, Вашингтон має врахувати, що Україна вже отримала практичний досвід боротьби з такими загрозами.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України відвідав позиції одного з підрозділів протиповітряної оборони. Німецькій делегації показали пункт управління та мобільну вогневу групу, яка займається протидією російським ударним дронам типу «шахед».

Українські військові продемонстрували засоби, які використовуються для перехоплення безпілотників, зокрема великокаліберні кулемети та дрони-перехоплювачі.

Читайте також:

Теги: дрон війна армія Україна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан побудував свою кампанію на ненависті до України та критиці Брюсселю. Ця ставка не спрацювала
Поразка «Фідес». Чи посадять Орбана?
13 квiтня, 11:45
Україна може отримати $686 млн
Транш від МВФ: Мінфін розкрив суму та графік виплат
15 квiтня, 18:52
Перехоплення відбулося в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
21 квiтня, 12:37
Росія вербує на війну найманців з багатьох країн Африки
Росія відправляє на війну в Україну іноземців. Глава МЗС розказав, як реагують країни Африки, Азії та Латинської Америки
22 квiтня, 13:10
Канцлер поскаржився, що війна США проти Ірану коштує Німеччині «багато грошей»
«Іран принижує цілу націю». Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході
27 квiтня, 20:38
Трамп направив спецпредставника у справах Гренландії Джеффа Лендрі з першим візитом
Трамп досі марить Гренландією? США направили посланця на острів
30 квiтня, 13:54
Диспетчери повідомили, що літак «почав хаотично рухатися», після чого його сигнал зник з радарів
США: четверо спортсменів та пілот розбились в авіакатастрофі
1 травня, 23:21
Військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету
Військовий збір – на виплати бійцям ЗСУ: рішення бюджетного комітету
6 травня, 12:15
Угорщина повернула гроші Ощадбанку, РФ вдарила по дитсадку в Сумах. Головне за 6 травня 2026
Угорщина повернула гроші Ощадбанку, РФ вдарила по дитсадку в Сумах. Головне за 6 травня 2026
6 травня, 21:14

Соціум

Переломний момент у війні настав. Україна змусила РФ оборонятися
Переломний момент у війні настав. Україна змусила РФ оборонятися
Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині
Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
«Епічна лють» закінчилася? США задумали нову операцію проти Ірану
«Епічна лють» закінчилася? США задумали нову операцію проти Ірану
Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели
Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели
NYT: Палестинці стикаються з сексуальним насильством з боку ізраїльських тюремних охоронців та військових
NYT: Палестинці стикаються з сексуальним насильством з боку ізраїльських тюремних охоронців та військових

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua