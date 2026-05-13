Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід

У Сенаті США назвали Україну «Кремнієвою долиною війни» через технології дронів

Пентагон направив американських військових до України для вивчення досвіду застосування безпілотників у реальних бойових умовах. США прагнуть використати українські напрацювання у сфері дронів та протидії БпЛА для модернізації власної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

Під час слухань у комітеті Сенату міністр війни США Піт Гегсет підтвердив, що американські посадовці та військові вже відвідують Україну для переймання практичного досвіду сучасної війни.

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл назвав Україну «Кремнієвою долиною війни» та поцікавився, чи підтримує глава Пентагону такі поїздки. Гегсет підтвердив це та повідомив, що особисто погодив направлення додаткових співробітників до України.

За його словами, головною метою таких відряджень є вивчення технологій безпілотників безпосередньо в умовах бойових дій.

«Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників», – сказав міністр війни США.

Гегсет також пояснив, що саме через це американський оборонний бюджет дедалі більше орієнтується на розвиток дронів та технологій протидії їм.

«Врахуйте уроки, викладені з України та інших полів битв, та забезпечте їх застосування у всіх збройних силах якнайшвидше», – заявив він.

Сенатор-демократ Кріс Кунс під час слухань наголосив, що Україна стала одним із світових лідерів у сфері розробки дронів та систем боротьби з ними.

Він також нагадав, що США під час конфлікту з Іраном зіткнулися з проблемою масового застосування дешевих ударних безпілотників типу Shahed. За словами сенатора, Вашингтон має врахувати, що Україна вже отримала практичний досвід боротьби з такими загрозами.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України відвідав позиції одного з підрозділів протиповітряної оборони. Німецькій делегації показали пункт управління та мобільну вогневу групу, яка займається протидією російським ударним дронам типу «шахед».

Українські військові продемонстрували засоби, які використовуються для перехоплення безпілотників, зокрема великокаліберні кулемети та дрони-перехоплювачі.