Аналітики вважають, що російське командування приховує від Кремля реальні масштаби уповільнення наступу

Російський диктатор Володимир Путін продовжує розраховувати на швидке захоплення всієї Донецької та Луганської областей, попри різке уповільнення наступу російської армії, оскільки військове командування РФ може надавати йому викривлену інформацію про реальну ситуацію на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Амбітні плани Кремля

Аналітики звернули увагу на матеріал Financial Times, опублікований 28 травня. За даними джерел видання, які підтримують контакти з Кремлем, Путін переконаний, що російська армія здатна захопити всю територію Донецької та Луганської областей до осені 2026 року.

Після цього, як стверджується, російський лідер планує посилити свої територіальні вимоги під час можливих переговорів. Втім, дані ISW свідчать про значне уповільнення російського наступу. За підрахунками аналітиків, із початку 2026 року російські війська просувалися в Донецькій області в середньому лише на 2,63 квадратного кілометра на день. На думку експертів, за таких темпів залишається незрозумілим, коли Росія зможе захопити решту території області та чи зможе зробити це взагалі.

Показовим є й порівняння з минулим роком. За період від початку року до 26 травня 2025 року російські війська окупували 1619 квадратних кілометрів території. За аналогічний період 2026 року цей показник становив лише 104 квадратні кілометри.

Навіть якщо врахувати додатково 628 квадратних кілометрів територій, куди російські підрозділи проникли, але не змогли закріпитися, загальні результати залишаються значно нижчими за торішні.

Чому оцінки можуть бути викривленими

В ISW вважають, що російське військове керівництво може навмисно прикрашати реальну ситуацію на фронті у своїх доповідях Кремлю.

На думку аналітиків, це допомагає пояснити, чому Путін продовжує висувати дедалі амбітніші територіальні вимоги та демонструє впевненість у можливості досягнення максималістських цілей війни.

Експерти також припускають, що викривлене уявлення про реальний стан справ може ще більше ускладнити перспективи дипломатичного врегулювання війни.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги над слабшими суперниками. У результаті обидві країни втягнулися у дорогі конфлікти, які послабили їхні позиції у світі.