Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття

Будапешт викликає посла Росії через повітряний удар по Закарпаттю

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Про це, як повідомляє видання HVG, заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після першого засідання свого уряду, інформує «Главком».

Реакція Будапешта

Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону. «Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття», – наголосив Петер Мадяр.

За словами прем'єра, дипломатичний демарш відбудеться у четвер: міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч об 11:30.

Напередодні очільниця закордонного відомства висловила «глибоке засудження» обстрілу та уточнила, що угорській владі достеменно відомо про щонайменше п’ять ударів російськими дронами по території Закарпаття.

Зміна дипломатичного курсу

Цей крок свідчить про радикальну зміну політики Будапешта щодо Москви після оновлення угорського уряду:

Попередній очільник закордонного відомства Петер Сійярто за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла РФ після російських ударів по Закарпаттю.

Відсутність реакції старого уряду на загрози для суміжного регіону, де проживає угорська меншина, раніше була головним приводом для критики з боку незалежних медіа Угорщини.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів. За словами глави держави, увесь день російські війська запускають хвилі «шахедів», зокрема цілеспрямовано до областей, які найближче до кордонів країн НАТО.

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький. До слова, під час чергової ворожої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва.