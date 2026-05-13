Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття
Засідання уряду Угорщини
фото: HVG
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Будапешт викликає посла Росії через повітряний удар по Закарпаттю

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Про це, як повідомляє видання HVG, заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після першого засідання свого уряду, інформує «Главком».

Реакція Будапешта

Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону. «Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття», – наголосив Петер Мадяр.

За словами прем'єра, дипломатичний демарш відбудеться у четвер: міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч об 11:30.

Напередодні очільниця закордонного відомства висловила «глибоке засудження» обстрілу та уточнила, що угорській владі достеменно відомо про щонайменше п’ять ударів російськими дронами по території Закарпаття.

Зміна дипломатичного курсу

Цей крок свідчить про радикальну зміну політики Будапешта щодо Москви після оновлення угорського уряду:

  • Попередній очільник закордонного відомства Петер Сійярто за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла РФ після російських ударів по Закарпаттю.
  • Відсутність реакції старого уряду на загрози для суміжного регіону, де проживає угорська меншина, раніше була головним приводом для критики з боку незалежних медіа Угорщини.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів. За словами глави держави, увесь день російські війська запускають хвилі «шахедів», зокрема цілеспрямовано до областей, які найближче до кордонів країн НАТО.

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький. До слова, під час чергової ворожої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва.

Читайте також:

Теги: Закарпаття посол росія Угорщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про зміну формату заходів на 9 травня через «терористичну активність» України
Пєсков пояснив, чому Кремль вирішив сховати техніку на параді 9 травня
29 квiтня, 15:56
Пошукова операція тривала кілька днів – до неї залучили поліцію, рятувальників та волонтерів
Польська поліція знайшла тіло зниклої українки
29 квiтня, 17:56
Аналітики вказують на стрімке падіння ефективності ворога
Росія приховує провал на фронті – ISW
3 травня, 09:53
Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля
Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня
2 травня, 16:35
Німеччина вирішила передати Україні газову ТЕЦ із міста Лубмін
Німеччина вирішила передати Україні станцію з інфраструктури газу РФ
4 травня, 15:18
Істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості
ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів
6 травня, 06:32
Російські кадети на шикуванні
Посудомийка Слідчого комітету Росії отримала 19 років колонії за «вербування» кадетів
6 травня, 14:37
Власних капіталів РФ не вистачає для покриття ризиків при складній логістиці
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу
10 травня, 14:19
Путін заявив, що Україна не готова до обміну полоненими
Путін заявив, що Україна не готова до обміну полоненими
10 травня, 00:58

Політика

Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття
Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття
Путін замінив очільників двох областей, які межують з Україною
Путін замінив очільників двох областей, які межують з Україною
Україна направить до Латвії експертів для захисту неба – Зеленський (відео)
Україна направить до Латвії експертів для захисту неба – Зеленський (відео)
Данія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії
Данія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії
Словаччина закрила прикордонні переходи з Україною
Словаччина закрила прикордонні переходи з Україною
У Латвії розпалася урядова коаліція. До чого тут Україна?
У Латвії розпалася урядова коаліція. До чого тут Україна?

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua