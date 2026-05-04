Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026

Дайджест новин 4 травня 2026 року

Сьогодні, 4 травня, Зеленський відвідав на восьмий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківського району. Також поліція провела масштабні обшуки у посадовців ТЦК.

«Главком» склав добірку головних подій 4 травня.

Саміт Європейської політичної спільноти

Перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський відвідав восьмий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходив під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки. Важливість цього візиту також у тому, що Вірменія – член військового союзу з РФ, і на її території є російська військова база.

Глава держави під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані провів низку зустрічей. Зокрема з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе, прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Європейської ради Антоніу Коштою, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

ОАЕ заявили про ракетну атаку з боку Ірану

Об’єднані Арабські Емірати заявили про ракетну атаку з боку Ірану. За даними Міністерства оборони країни, було зафіксовано запуск чотирьох ракет, три з яких перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море.

Ракетний удар по Мерефі

Наслідки ворожого удару по Харківщині фото: Олег Синєгубов

Уранці 4 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківського району. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще понад два десятки отримали поранення.

Масштабні обшуки у посадовців ТЦК

Правоохоронці провели 44 обшуки у 16 регіонах України у чинних та колишніх посадовців ТЦК фото: Національна поліція України

Національна поліція провела масштабне відпрацювання посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. За результатами перевірок виявили незаконне збагачення та факти недостовірного декларування майже на 92 мільйони гривень.

