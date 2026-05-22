Будапешт відкрив ринок для української агропродукції

Єгор Голівець
Відкриття ринку для України викликало невдоволення угорських фермерів
Угорські фермери вже вимагають повернути заборону на продукцію з України

В Угорщині завершилася дія обмежень на імпорт частини української агропродукції, однак місцеві фермери вже закликають владу повернути заборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Agroinform.hu.

Угорщина офіційно припинила дію надзвичайних урядових постанов, які обмежували ввезення низки українських товарів. Під забороною раніше перебували понад 20 категорій агропродукції, зокрема пшениця, кукурудза, насіння соняшнику, ріпак, борошно, м’ясо птиці та яйця.

Після завершення режиму надзвичайного стану частину тимчасових рішень угорська влада перевела у формат постійних законів. Водночас заборону на українську агропродукцію до нового пакета не включили.

У найбільшій аграрній організації країни MAGOSZ заявили, що нинішніх механізмів контролю недостатньо для захисту угорських виробників.

Фермери вимагають закріпити заборону на імпорт української продукції окремим законом. Вони побоюються, що після відкриття ринку конкуренція різко посилиться, а ціни на місцеву продукцію опиняться під додатковим тиском.

Попри завершення дії заборони, частина механізмів контролю імпорту в Угорщині все ж залишається чинною. Імпортери, як і раніше, зобов’язані повідомляти Національне управління безпеки харчового ланцюга про ввезення продукції.

Остаточного рішення щодо можливого повернення повної заборони на українську агропродукцію уряд Угорщини наразі не ухвалив.

До слова, у 2025 році Україна зібрала близько 56 млн тонн зернових культур, зокрема 21,5 млн тонн пшениці, 5 млн тонн ячменю та 28,5 млн тонн кукурудзи. Тоді у Міністерстві економіки попереджали, що через російські удари по портовій інфраструктурі країна втратить частину експортного потенціалу. Попри війну та складну логістику, аграрний сектор зберіг стабільне виробництво та продовжив переорієнтацію з експорту сировини на продукцію з вищою доданою вартістю.

