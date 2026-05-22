Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України

Наталія Порощук
Мадяр зробив заяву про агропродукції з України
фото: Reuters
Мадяр повідомив про рішення угорського уряду 

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України та відкликає намір країни вийти з Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Уряд відкликає намір Угорщини вийти зі складу Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Hungary today, у четвер в угорському уряді виникла дискусія щодо юридичних підстав для обмеження імпорту української аграрної продукції. Міністр сільського господарства та продовольчої економіки Саболч Бона заявив у соцмережах, що попередній уряд залишив неврегульовану правову ситуацію. За його словами, чинні раніше обмеження на імпорт ґрунтувалися на положеннях режиму надзвичайного стану, а після його завершення ці норми автоматично не були внесені до законодавства.

Напередодні в Угорщині завершилася дія обмежень на імпорт частини української агропродукції. Під забороною раніше перебували понад 20 категорій агропродукції, зокрема пшениця, кукурудза, насіння соняшнику, ріпак, борошно, м’ясо птиці та яйця. Фермери вимагали закріпити заборону на імпорт української продукції окремим законом.

Як повідомлялося, перші рішення нового угорського уряду свідчать про можливу зміну політики Будапешта щодо України, Росії та Європейського Союзу.

До слова, у 2025 році Україна зібрала близько 56 млн тонн зернових культур, зокрема 21,5 млн тонн пшениці, 5 млн тонн ячменю та 28,5 млн тонн кукурудзи. Попри війну та складну логістику, аграрний сектор зберіг стабільне виробництво та продовжив переорієнтацію з експорту сировини на продукцію з вищою доданою вартістю.

