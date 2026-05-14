Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі

glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна хоче позбутися залежності від Starlink та США
фото: GomSpace
Київ готує десятки нових апаратів, щоб менше залежати від США та західних технологій

Україна розпочала розгортання власної супутникової мережі. Перші два українські супутники вже перебувають на орбіті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю співзасновника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штіліермана виданню Financial Times.

Вже до 2027 року Україна планує вивести у космос ще десятки супутників. Розробники наголошують, що нова система має допомогти Україні зменшити залежність від США та приватних західних компаній у сфері супутникового зв’язку та розвідки.

Як зазначає видання, одним із поштовхів для розвитку українських космічних технологій став конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Після нього Вашингтон тимчасово призупинив передачу розвідувальних даних Києву.

Ще однією причиною стало використання системи Starlink під час війни. За словами Штіліермана, російські сили навчилися використовувати мережу Ілона Маска для навігації безпілотників.

Також Fire Point веде переговори з європейськими урядами та оборонними компаніями щодо виробництва українських дронів і ракет, які, як стверджують у компанії, є дешевшими за західні аналоги.

«Ідея, що лежить в основі нашої зброї, полягає в тому, що ми продаємо не тільки зброю і не тільки безпеку, а й незалежність у сфері безпеки», – заявив Штіліерман.

Раніше повідомлялося, що Росія після початку повномасштабної війни значно збільшила власне супутникове угруповання. Від 2022 року РФ вивела на орбіту понад 150 нових супутників.

