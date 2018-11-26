Під консульством РФ у Харкові запалили шини та фаєри



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Мітингувальники у Харкові запустили у консульство фаєра

«У дворі консульства загорілася ялинка», - йдеться у повідомлені

Під консульством РФ у Харкові запалили шини та фаєри. Про це повідомляє УНН з посиланням на IT Sector Харків, що розмістив відповідні фото та відео у Twitter.

«Під консульством РФ у Харкові запалили шини. Потім мітингувальники запустили фаєра в консульство. Харків у дворі консульства загорілася ялинка», - йдеться у повідомлені.



Як повідомлялося, активісти принесли шини під посольство РФ у Києві.



Крім того, сьогодні вночі в Одесі під посольство РФ принесли «закривавлені» тільники. Їх повісили на паркан дипустанови.

Нагадаємо, у зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

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