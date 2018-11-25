Активісти принесли шини під посольство РФ у Києві



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На даний момент під російським посольством зібралося близько двох десятків людей

Учасники протесту через ситуацію в Азовському морі сьогодні ввечері, 25 листопада 2018 року, принесли під посольство Російської Федерації в Києві шини.

В акції беруть участь активісти громадських організацій та ветерани війни на Донбасі. На даний момент під російським посольством зібралося близько двох десятків людей.

Вони протестують через агресію Росії проти українських військових кораблів в районі Керченської протоки.

В будівлі посольства горить світло. Люди продовжують прибувати.

Учасники акції розклали на парапеті посольства паперові кораблики.

«Це символізує наші українські кораблі, захоплені Росією в Керченській протоці», - пояснив активіст на ім'я Данило.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.