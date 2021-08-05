На Хмельниччині перекинувся молоковоз: загинув чотирирічний хлопчик

Водій транспортного засобу був п'яним

На Хмельниччині сталася смертельна ДТП: перекинувся молоковоз із чотирирічною дитиною у кабіні. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це інформує поліція Хмельниччини.

Врятувати хлопчика не вдалося. Трагічний інцидент трапився 4 серпня у селі Бережанка.

За інформацією правоохоронців, водій вантажівки не впорався з керуванням, через це молоковоз перекинувся на дорогу. Чоловіка вже затримали, йому 45 років.

Перевірка встановила, що на момент скоєння ДТП водій був п'яним. Ким він є загиблій дитині – наразі невідомо.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями у стані сп'яніння, яке причинило смерть потерпілого.

За це чоловіку світить від 5 до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, суд засудив до 9,5 років тюрми ексочільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича. Справа стосувалась аварії, в якій загинуло двоє людей.

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