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    Новини

    Під Москвою аварійно сів літак із парашутистами: вийшов із ладу двигун

    На борту перебувало 19 осіб, ніхто не загинув - Під Москвою аварійно сів літак із парашутистами: вийшов із ладу двигун
    На борту перебувало 19 осіб, ніхто не загинув
    фото з відкритих джерел

    Повітряне судно жорстко приземлилося у полі

    У суботу, 9 липня, поблизу підмосковного міста Серпухова аварійно приземлився легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 з парашутистами на борту. Про це повідомляє російське агентство «Интерфакс» з посиланням на власні джерела.

    «Літак, який перевозив парашутистів, через несправність правого двигуна здійснив жорстку посадку в полі поряд з аеродромом», – сказав співрозмовник агентства.

    На борту повітряного судна перебувало 19 осіб.

    Пізніше у пресслужбі підмосковного главку МНС повідомили про відсутність загиблих.

    «Літак здійснив екстрену посадку в полі через технічну несправність. Усі живі», – сказали у відомстві.

    У пресслужбі адміністрації Серпухівського округу повідомили, що після аварійного приземлення літак уцілів.

    Нагадаємо, нещодавно у Росії розбився гелікоптер, який гасив лісові пожежі.

    Перед цим у РФ загорівся і впав військовий літак (відео). Як стало відомо, літак розламався на кілька частин (фото).

    Крім того, раніше у Росії знову загадково зник літак.

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    Теги: росія окупанти війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Під Москвою аварійно сів літак із парашутистами: вийшов із ладу двигун