Під Москвою аварійно сів літак із парашутистами: вийшов із ладу двигун
Повітряне судно жорстко приземлилося у полі
У суботу, 9 липня, поблизу підмосковного міста Серпухова аварійно приземлився легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 з парашутистами на борту. Про це повідомляє російське агентство «Интерфакс» з посиланням на власні джерела.
«Літак, який перевозив парашутистів, через несправність правого двигуна здійснив жорстку посадку в полі поряд з аеродромом», – сказав співрозмовник агентства.
На борту повітряного судна перебувало 19 осіб.
Пізніше у пресслужбі підмосковного главку МНС повідомили про відсутність загиблих.
«Літак здійснив екстрену посадку в полі через технічну несправність. Усі живі», – сказали у відомстві.
У пресслужбі адміністрації Серпухівського округу повідомили, що після аварійного приземлення літак уцілів.
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