Під Москвою аварійно сів літак із парашутистами: вийшов із ладу двигун

На борту перебувало 19 осіб, ніхто не загинув

Повітряне судно жорстко приземлилося у полі

У суботу, 9 липня, поблизу підмосковного міста Серпухова аварійно приземлився легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 з парашутистами на борту. Про це повідомляє російське агентство «Интерфакс» з посиланням на власні джерела.

«Літак, який перевозив парашутистів, через несправність правого двигуна здійснив жорстку посадку в полі поряд з аеродромом», – сказав співрозмовник агентства.

На борту повітряного судна перебувало 19 осіб.

Пізніше у пресслужбі підмосковного главку МНС повідомили про відсутність загиблих.

«Літак здійснив екстрену посадку в полі через технічну несправність. Усі живі», – сказали у відомстві.

У пресслужбі адміністрації Серпухівського округу повідомили, що після аварійного приземлення літак уцілів.

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